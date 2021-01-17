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В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах держзначення

Україна, Неділя 17 січня 2021 09:10
В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах держзначення
Фото: дорога (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

"Укравтодор" забезпечив проїзд усіма ділянками доріг державного значення. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу.

Про це повідомляє прес-служба державної компанії.

Вказано, що станом на 6 ранку неділі невеликий сніг випадає у Закарпатській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях, на решті території без опадів.

При цьому покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, у Волинській, Рівненській, Чернігівській, Сумській і Луганській областях місцями засніжене.

Сказано, що на перевальних ділянках доріг випадає невеликий сніг, приріст снігового покриву за добу становить 1-3 см. Стан покриття місцями мокрий.

"В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - інформують в "Укравтодорі".

Для забезпечення проїзду дорогами держзначення задіяно в роботі 390 одиниць техніки та 529 робітників.

Нагадаємо, у пятницю мороз в Україні з самого ранку досяг -12 градусів, у більшості областей йшов сніг. Тоді на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах на вихідних.

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