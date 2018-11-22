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В "Укравтодоре" рассказали о состоянии покрытия на дорогах

Новости » Общество    22.11.2018 - 09:15
В "Укравтодоре" рассказали о состоянии покрытия на дорогах
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен

В Украине по состоянию на 7 утра состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

В "Укравтодоре" сообщают, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в западных и восточных областях местами мокрое, в Луганской области местами заснеженное, в Черновицкой наблюдается местами гололедица.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия местами мокрое.

Сообщается, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 169 единиц техники и 371 рабочий, в дежурном режиме - 710 единиц техники и 1030 рабочих.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о состоянии покрытия на дорогах

Напомним, 22 ноября 2018 на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем от -2 до +7.

 

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