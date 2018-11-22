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В "Укравтодорі" розповіли про стан покриття на дорогах

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 09:15
В "Укравтодорі" розповіли про стан покриття на дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечений

В Україні станом на 7 ранку стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

В "Укравтодорі" повідомляють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе, у західних та східних областях місцями мокре, в Луганській області місцями засніжене, в Чернівецькій спостерігається місцями ожеледиця.

Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття місцями мокрий.

Повідомляється, що для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 169 одиниць техніки і 371 робочий, в черговому режимі - 710 одиниць техніки і 1030 робітників.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про стан покриття на дорогах

Нагадаємо, 22 листопада 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7.

 

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