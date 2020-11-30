В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам государственного значения

Фото: дороги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В "Укравтодоре" сообщили, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. На утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что по состоянию на 6 часов 30 ноября местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега.

"Дожди в Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областях - сухое", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на перевальных участках дорог, как указано, небольшой снег. Покрытие мокрое, на Вышковском перевале в Ивано-Франковской области заснеженное.

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали в работе 323 единицы техники и 391 рабочего.

Напомним, 30 ноября погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде.

Как писало РБК-Украина, в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.