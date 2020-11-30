В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення

Фото: дороги (Віталій Носач/РБК-Україна)

В "Укравтодорі" повідомили, що проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений. На ранок понеділка, 30 листопада, місцями сніг у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що станом на 6 годину 30 листопада місцями сніг у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях, де випало від 1 до 5 см снігу.

"Дощі в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях, на решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в інших областях - сухе", - наголошується у повідомленні.

Крім того, на перевальних ділянках доріг, як зазначено, невеликий сніг. Покриття мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківській області засніжене.

Для забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожні організації задіяли в роботі 323 одиниці техніки та 391 робітника.

Нагадаємо, 30 листопада погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг і ожеледі.

Як писало РБК-Україна, в грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.