В "Укравтодоре" рассказали как методология закупок поможет обновить дороги

В подготовке методологии ориентировались на примеры ЕС и США
Новая методология закупок "Укравтодора" призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать "тендерным троллям", умышленно блокирующим проведение важных для страны госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством. Об этом в колонке "НВ Бизнес" написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.
"Возглавив "Укравтодор" в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу - обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% - бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых "тендерных троллей" был определен как одна из реальных угроз", - написал Александр Кубраков.
По его мнению, необходим инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типичная тендерная документация (методология закупок).
"Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса - это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для "Укравтодора" - возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций", - подчеркнул Кубраков.
По его словам, методика - это "линейка, с помощью которой в рамках торгов "Укравтодор" оценивает потенциальных подрядчиков".
"Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования "Укравтодора" для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями", - объяснил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
По его словам, в подготовке методологии, прежде всего, ориентировались на примеры ЕС и США.
"Эпоха "дикого капитализма" подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. Наша главная задача - обновление дорог", - отметил Кубраков
Как ранее сообщалось, "Укравтодор" разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое
После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона "О публичных закупках", которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.