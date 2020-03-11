В "Укравтодорі" розповіли як методологія закупівель допоможе оновити дороги

У підготовці методології орієнтувався на приклади ЄС і США
Нова методологія закупівель "Укравтодор" покликана попереджати ризики в роботі з підрядниками та перешкоджати "тендерним тролям", навмисне блокує проведення важливих для країни держзакупівель робіт і послуг, пов'язаних з дорожнім будівництвом. Про це в колонці "НВ Бізнес" написав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.
"Очоливши "Укравтодор" в кінці листопада минулого року, я отримав ключове завдання - оновити 4 тис. км доріг державного значення. Для цього потрібно 85 млрд грн фінансування і щоб всі учасники процесу відпрацювали на 100% - бізнес, структурні підрозділи, інші державні установи. Зрив будівельного сезону із-за роботи так званих "тендерних тролів" був визначений як одна з реальних загроз", - написав Олександр Кубраков.
На його думку, необхідний інструмент, який би дозволив упорядкувати розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, допоміг мінімізувати корупційні ризики та захистив "Укравтодор" від втрати часу та коштів з-за недобросовісних підрядників. Таким інструментом стала типова тендерна документація (методологія закупівель).
"Типова тендерна документація ґрунтується на уніфікованому підході до роботи з підрядниками. Для бізнесу - це гарантія прозорих умов участі в тендері, відкритої конкуренції і додаткового захисту від тендерних тролів, а для "Укравтодору" - можливість краще контролювати якість ремонтних робіт і надійність підрядних організацій", - підкреслив Кубраков.
За його словами, методика "це лінійка, за допомогою якої у рамках торгів "Укравтодор" оцінює потенційних підрядників".
"Якщо компанія ще минулого літа заливала асфальт в котеджному містечку, у неї практично немає шансів пройти кваліфікаційні вимоги "Укравтодору" для виконання робіт на трасах міжнародного значення. І досвід можна отримати, долучаючись до тендерів на дороги місцевого значення, працюючи в субпідряді або альянсі з іншими, більш досвідченими компаніями", - пояснив керівник Державного агентства автомобільних доріг України.
За його словами, в підготовці методології, насамперед, орієнтувався на приклади ЄС і США.
"Епоха "дикого капіталізму" підійшла до кінця, ми хочемо, щоб ринок працював за принципом вільної економіки й мав чіткі межі й правила, зрозумілі всім гравцям. Наше головне завдання - оновлення доріг", - зазначив Кубраков
Як раніше повідомлялося, "Укравтодор" розробив методологію про особливості закупівлі робіт з будівництва (нове
Після презентації проекту документа починається формальний процес громадського обговорення на основі робочої групи Мінекономрозвитку. Проект враховує нову редакцію закону "Про публічні закупівлі", яка вступить у дію 19 квітня 2020 року.