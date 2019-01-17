В "Укравтодоре" рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2019 году

Фото: Славомір Новак (kmu.gov.ua)

В Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях будут отремонтированы дороги на участке Львов-Умань

В Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях в 2019 году будут завершены работы на участке Львов -Умань, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Укравтодора" Славомира Новака в Facebook.

По его словам, европейская магистраль Львов-Умань-Одесса, которая входит в коридор GO Highway, будет реконструирована до 2020 года. В частности, в рамках GO Highway полностью отремонтировано трассу Львов-Умань во Львовской, Тернопольской областях и частично в Винницкой и Черкасской.

Также Новак рассказал, что в 2019 году будут завершены работы на участке Львов-Умань в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.

"Первый этап реализации проекта GO Highway завершим в 2020 году. В результате получим качественный проезд европейской дорогой от Львова в Одессу. В 2020 году начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов", - написал председатель "Укравтодора".

Фото (facebook.com/Nowak.Slaw/)

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.