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В "Укравтодорі" розповіли, які дороги будуть відремонтовані в 2019 році

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 17:14
В "Укравтодорі" розповіли, які дороги будуть відремонтовані в 2019 році
Фото: Славомір Новак (kmu.gov.ua)

У Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях будуть відремонтовані дороги на ділянці Львів-Умань

У Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській областях до 2019 році будуть завершені роботи на ділянці Львів -Умань, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави "Укравтодору" Славоміра Новака в Facebook.

За його словами, європейська магістраль Львів-Умань-Одеса, яка входить у коридор GO Highway, буде реконструйовано до 2020 року. Зокрема, в рамках GO Highway повністю відремонтовано трасу Львів-Умань у Львівській, Тернопільській областях та частково у Вінницькій і Черкаській.

Також Новак розповів, що в 2019 році будуть завершені роботи на ділянці Львів-Умань в Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях.

"Перший етап реалізації проекту GO Highway завершимо в 2020 році. В результаті отримаємо якісний проїзд європейською дорогою від Львова до Одеси. У 2020 році почнемо другий етап реконструкції і нового будівництва, у рамках якого заплановано будівництво першої концесійної дороги Краковець-Львів", - написав голова "Укравтодору".

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли, які дороги будуть відремонтовані в 2019 році

Фото (facebook.com/Nowak.Slaw/)

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

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Новини України УкравтодорСлавомир Новак
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