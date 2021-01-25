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В "Укравтодоре" назвали ключевые цифры 2020 года

Киев, Понедельник 25 января 2021 10:03
В "Укравтодоре" назвали ключевые цифры 2020 года
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на трудные условия работы в период карантина, "Укравтодор" смог выполнить план на год.

Об этом говорится на странице службы в Facebook.

Так, по информации "Укравтодора", всего за 2020 было сделано 4056 км дорог. На 3357 км за средства госбюджета была проведена работа с основой, проложены слои асфальтобетона или цементобетона.

Аналогичные работы удалось выполнить еще на 151 км благодаря средствам от международных финансовых организаций. У остальных 538 км был обновлен верхний слой покрытия.

В &quot;Укравтодоре&quot; назвали ключевые цифры 2020 года

Текущий средний ремонт провели на 2815,2 км трасс. 499,3 км были капитально отремонтированы, 204,1 - построены и реконструированы.

Укравтодор также провел работы на 158 искусственных сооружениях - для обновления 58 из них удалось привлечь средства международных финансовых организаций.

Всего на работы в 2020 году "Укравтодор" привлек 82 млрд грн, еще 9,1 млрд грн пошли на эксплуатационное содержание объектов.

В &quot;Укравтодоре&quot; назвали ключевые цифры 2020 года

Из запланированного службе удалось реализовать почти всё: дорожный план был выполнен на 97%, а план по обновлению и строительству искусственных конструкций - на 100%.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что в 2020 году "Укравтодор" начал осуществлять дорожные работы по маршрутному принципу - ремонт и строительство проводились на крупных участках длинной в десятки и сотни километров.

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