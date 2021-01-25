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В "Укравтодорі" назвали ключові цифри 2020 року

Київ, Понеділок 25 січня 2021 10:03
В "Укравтодорі" назвали ключові цифри 2020 року
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Попри важкі умови роботи в період карантину, "Укравтодор" зміг виконати план на рік.

Про це йдеться на сторінці служби у Facebook.

Так, за інформацією "Укравтодору", всього за 2020 було зроблено 4056 км доріг. На 3357 км за кошти держбюджету була проведена робота з основою, прокладені шари асфальтобетону або цементобетону.

Аналогічні роботи вдалося виконати ще на 151 км завдяки коштам від міжнародних фінансових організацій. На решті 538 км був оновлений верхній шар покриття.

В &quot;Укравтодорі&quot; назвали ключові цифри 2020 року

Середній поточний ремонт провели на 2815,2 км трас. 499,3 км були капітально відремонтовані, 204,1 - побудовані та реконструйовані.

Укравтодор також провів роботи на 158 штучних спорудах - для поновлення 58 з них вдалося залучити кошти міжнародних фінансових організацій.

Всього на роботи у 2020 році "Укравтодор" залучив 82 млрд грн, ще 9,1 млрд грн пішли на експлуатаційне утримання об'єктів.

В &quot;Укравтодорі&quot; назвали ключові цифри 2020 року

Із запланованого службі вдалося реалізувати майже все: дорожній план був виконаний на 97%, а план з оновлення та будівництва штучних конструкцій - на 100%.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що у 2020 році "Укравтодор" почав здійснювати дорожні роботи за маршрутному принципом ремонт і будівництво проводилися на великих ділянках довжиною в десятки і сотні кілометрів.

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