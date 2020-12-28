"Укравтодор" сэкономил на госзакупках больше всех - почти 10 млрд грн

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году стало лидером по экономии бюджетных денег. По состоянию на 23 декабря "Укравтодор" сэкономил на закупках 9,9 млрд грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По данным ProZorro, общая экономия всех государственных структур за год составила 47 млрд грн. Таким образом на службы дорог, что подчиняются "Укравтодору", приходится 21% всей экономии госбюджета.

Для сравнения, в 2019 году экономия агентства на закупках составила 7,9 млрд грн (22,7% общей экономии в системе), в 2018 году - 2,63 млрд грн (8,4% экономии по системе).

Как объяснили в самом "Укравтодоре", роста объема экономии на закупках в 2020 году удалось достичь благодаря трем факторам: методологии закупок, экспертизе всех проектов перед тендерами, а также мониторингу цен на материалы и контролю работы служб.

Говоря о методологии закупок, в агентстве подчеркнули, что этот инструмент позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков.

По данным госагентства, в 2020 году каждый проект ремонта и строительства проходил как экспертизу, так и пятую секцию. Постсоветские нормы допускали большую вариативность в проектах по текущему среднему ремонту дорог. Анализ секцией 5 позволил избежать недостатков, из-за которых сокращается срок службы дороги и страдает безопасность движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году "Укравтодор" отремонтировал и построил рекордное для Украины количество дорог - около 4 000 км, или 10% от всей сети государственных дорог.