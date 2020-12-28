"Укравтодор" заощадив на держзакупівлях більше всіх - майже 10 млрд грн

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2020 році стало лідером з економії бюджетних грошей. Станом на 23 грудня "Укравтодор" заощадив на закупівлях 9,9 млрд грн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За даними ProZorro, загальна економія всіх державних структур за рік склала 47 млрд грн. Таким чином на служби доріг, що підпорядковуються "Укравтодору", припадає 21% всієї економії держбюджету.

Для порівняння, у 2019 році економія агентства на закупівлях склала 7,9 млрд грн (22,7% загальної економії в системі), у 2018 році - 2,63 млрд грн (8,4% економії по системі).

Як пояснили в самому "Укравтодорі", зростання обсягу економії на закупівлях у 2020 році вдалося досягти завдяки трьом факторам: методології закупівель, експертизі всіх проєктів перед тендерами, а також моніторингу цін на матеріали і контролю роботи служб.

Говорячи про методологію закупівель, в агентстві наголосили, що цей інструмент дозволив упорядкувати розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, допоміг мінімізувати корупційні ризики і захистив "Укравтодор" від втрати часу і коштів через недобросовісних підрядників.

За даними держагентства, у 2020 році кожен проєкт ремонту і будівництва проходив як експертизу, так і п'яту секцію. Пострадянські норми допускали велику варіативність у проектах з поточного середнього ремонту доріг. Аналіз Секцією 5 дозволив уникнути недоліків, через які скорочується термін служби дороги і страждає безпеку руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році "Укравтодор" відремонтував і побудував рекордну для України кількість доріг - близько 4 000 км, або 10% від всієї мережі державних доріг.