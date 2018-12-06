"Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, сообщили в агентстве

В "Укравтодоре" рассказали о состоянии автомобильных дорог 6 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 8:00 6 декабря небольшой снег в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, местами дождь в южных и восточных областях, туман наблюдается в Донецкой, Запорожской и Одесской областях, сообщают в "Укравтодоре".

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог где есть угроза возникновения гололеда.

В частности, состояние покрытия на автодорогах госзначения в западных областях сухое, в северных, центральных, южных и восточных областях мокрое. В Сумской, Одесской и Днепропетровской областях местами гололедица. Также сообщается, что на перевальных участках дорог без осадков.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 516 единиц техники и 987 рабочих, в дежурном режиме - 846 единиц техники и 1217 рабочих.

Напомним, 6 декабря 2018 практически на всей территории Украины без осадков, в восточных областях возможен снег с дождем, температура воздуха днем от -1 до +4.