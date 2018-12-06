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"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 09:15
"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, повідомили в агентстві

В "Укравтодорі" розповіли про стан автомобільних доріг 6 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Станом на 8:00 6 грудня невеликий сніг, у Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, місцями дощ у південних та східних областях туман спостерігається у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях, повідомляють в "Укравтодорі".

Проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Тривають роботи по обробці доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледі.

Зокрема, стан покриття на автодорогах державного значення в західних областях сухий, в північних, центральних, південних та східних областях мокрий. У Сумській, Одеській та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця. Також повідомляється, що на перевальних ділянках доріг без опадів.

Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 516 одиниць техніки та 987 робочих, в черговому режимі - 846 одиниць техніки і робочих 1217.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 практично на всій території України без опадів, у східних областях можливий сніг з дощем, температура повітря вдень від -1 до +4.

"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах На дорогах України місцями засніженість та ожеледиця
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