В Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения движения действуют с 20:00

В Запорожской области, по состоянию на 21:00 10 января, частично ограничено движение большегрузного транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

В частности, с 20:00 ограничения действуют на участках автомобильных дорог государственного значения:

Т-08-19 Бильмак - / М-14 /, с км 0 +000 - км 51 + 015 в Бильмацькому и Бердянском районах (участок г. Бильмак-а / д М-14)

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на пл. Таганрог) км 574 + 086 - км 604 + 086 в Бердянском районе (участок Осипенко-граница Донецкой области)

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг) Пологивськиы, Бильмацький, Розовский районы км 604 + 223 - км 667 + 089.

Как отмечается, на других дорогах государственного значения проезд обеспечен.

На дорогах сейчас работает более 830 сотрудников облавтодоров и подрядных организаций. Привлечено 630 единиц техники.

Напомним, в Украине 10-11 января 2019 года местами ожидаются метели и усиление ветра. Завтра, 11 января, по данным синоптиков, в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Кроме того, в центральных и восточных областях ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны, кроме юга, гололедица

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.