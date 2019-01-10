В Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Ограничения движения действуют с 20:00
В Запорожской области, по состоянию на 21:00 10 января, частично ограничено движение большегрузного транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
В частности, с 20:00 ограничения действуют на участках автомобильных дорог государственного значения:
Как отмечается, на других дорогах государственного значения проезд обеспечен.
На дорогах сейчас работает более 830 сотрудников облавтодоров и подрядных организаций. Привлечено 630 единиц техники.
Напомним, в Украине 10-11 января 2019 года местами ожидаются метели и усиление ветра. Завтра, 11 января, по данным синоптиков, в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Кроме того, в центральных и восточных областях ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны, кроме юга, гололедица
Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.