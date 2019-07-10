"Укравтодор" раскритиковал заявления Пацкана по итогам проверки ремонта дорог

Фото: Укравтодор (dorig net ua)

В ведомстве недовольны как фактами из интервью, так и лексикой Пацкана

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") критикует заявления главы Счетной палаты Валерия Пацкана по итогам проверки ремонта дорог, которые он сделал в интервью РБК-Украина. Заявление обнародовано на сайте "Укравтодора".

В "Укравтодоре" назвали комментарий Пацкана относительно дорог "непрофессиональным, некомпетентным и популистским".

В частности, в ведомстве заявили о том, что глава Счетной палаты не знает об источниках наполнения Дорожного фонда, хотя законом четко определены источники финансирования дорожного хозяйства Украины.

"Это не соответствует действительности и свидетельствует о незнании чиновником основ законодательства, регулирующего вопросы предмета аудита подчиненным ему ведомством, который является органом финансово-бюджетного контроля", - говорится в заявлении.

В "Укравтодоре" также выразили недовольство личными выпадами Пацкана в адрес руководителя дорожного ведомства Славомира Новака.

Относительно проверки Счетной палаты в "Укравтодоре" заявили о нарушениях норм закона. Так, к окончательной редакции отчета не добавлены ни замечания "Укравтодора", ни справка о результатах рассмотрения замечаний, которые должны быть неотъемлемыми частями отчета.

Напомним, глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью РБК-Украина заявил, что палата проверила состояние дорог в Днепропетровской, Закарпатской и хмельницкой области. "По факту в этих трех областях, которые мы проверили, средства расходовались с нарушением или неэффективно. Сейчас исследуем местные дороги. Думаю, будет такая же эпопея, как и с государственными", - сказал он.