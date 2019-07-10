ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укравтодор" розкритикував заяви Пацкана за підсумками перевірки ремонту доріг

Новини » Економіка    10.07.2019 - 17:23
"Укравтодор" розкритикував заяви Пацкана за підсумками перевірки ремонту доріг
Фото: Укравтодор (dorig net ua)

У відомстві невдоволені як фактами з інтерв'ю, так і лексикою Пацкана

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") критикує заяви голови Рахункової палати Валерія Пацкана за підсумками перевірки ремонту доріг, які він зробив в інтерв'ю РБК-Україна. Заява оприлюднена на сайті "Укравтодору".

В "Укравтодорі" назвали коментар Пацкана щодо доріг "непрофесійним, некомпетентним та популістичним".

Зокрема, у відомстві заявили про те, що голова Рахункової палати не знає про джерела наповнення Дорожнього фонду, хоча законом чітко визначені джерела фінансування дорожнього господарства України.

"Це не відповідає дійсності і свідчить про незнання чиновником основ законодавства, яке регулює питання предмету аудиту підпорядкованим йому відомством, що є органом фінансово-бюджетного контролю", - йдеться в заяві.

В "Укравтодорі" також висловили невдоволення особистими випадами Пацкана на адресу керівника дорожнього відомства Славоміра Новака.

Щодо перевірки Рахункової палати в "Укравтодорі" заявили про порушення норм закону. Так, до остаточної редакції звіту не додані ні зауваження "Укравтодору", ні довідка про результати розгляду зауважень, які повинні бути невід’ємними частинами звіту.

Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю  РБК-Україна заявив, що палата перевірила стан доріг у Дніпропетровській, Закарпатській і Хмельницький області. "По факту у цих трьох областях, які ми перевірили, кошти витрачалися з порушенням або неефективно. Зараз досліджуємо місцеві дороги. Думаю, буде така ж епопея, як і з державними", - сказав він.

У Рахунковій палаті не виключають залучення силовиків для перевірки "Нафтогазу" Пацкан: прожитковий мінімум в Україні занижений майже в 2 рази
Новини України Счетная палатаУкравтодордороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся