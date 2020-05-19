"Укравтодор" перевірить AzVirt на об'їзній Броварів після скарг на укладання асфальту під час дощу

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Ремонт доріг йде за рахунок кредитних коштів Європейського банку розвитку та реконструкції

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") перевірить роботу компанії AzVirt LLC Броварської об'їзної після скарг на укладання асфальту під час дощу.

Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що вранці у вівторок на об'єкті ремонту на трасі Київ - Чернігів громадяни зняли відео, де будівельна техніка працює під дощем.

"Укравтодор", який є замовником цих робіт, вивчить звіт компанії про проведені сьогодні роботах і при необхідності застосує необхідні санкції. Проекти, які реалізуються коштом міжнародних фінансових установ, повинні бути зразковими та по організації закупівельного процесу, і по системі незалежного технагляду. Тому будь-які випадки, які свідчать про порушення технологій, повинні бути вивчені й не допущені в майбутньому", - заявив Кубраков.

Голова "Укравтодору" уточнив, що мова йде про роботи на об'їзній Броварів (км20 + 500 - км 22 + 700 траси М-01), яка ремонтується коштом кредиту Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"За словами керівника проекту, компанія не планувала укладати сьогодні асфальтобетон і проводила пристрій вирівнюючого шару за технологією" холодний ресайклінг. За цією технологією дощ (не злива) не є причиною зупинки робіт. Однак, за словами свідків, асфальтобетонний завод сьогодні все ж запускався", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Олександр Кубраков заявив, що президентська програма "Велике будівництво" зшиває країну справами, а не розмовами.

Автор: Олександра Діденко