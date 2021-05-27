"Укравтодор" презентовал систему автоматического управления дорогами E-ROAD

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в рамках реформы системы управления качеством дорог представила единую систему E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов. Она содержит интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальный ход строительства.

"Наша цель - обеспечить фундамент для принятия управленческих решений на основе данных, data-based policies. За планами и стратегиями должна стоять наука", - говорится в сообщении.

Отныне E-ROAD будет сопровождать все этапы восстановления и содержания автодорог или искусственных сооружений, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка": от планирования и разработки проекта до ремонта или строительства.

Она позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между отделениями в областях, подрядными организациями и "Укравтодором".

Среди преимуществ системы E-ROAD - автоматическая приоритезация проектов, оперативная обработка предложений, возможность создания и сравнения "версий" плана финансирования. Система также включает инструмент для контроля за выполнением текущего среднего ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов.

Система также включает электронный реестр договоров с ведением выплат, актов в разрезе источников финансирования, инструмент для контроля за строительством площадок Системы взвешивание-в-движении (WIM).

Дополнительно E-ROAD синхронизируют с Системой WIM, чтобы получать информацию относительно потока транспортных средств и осуществленных нарушений в разрезе часов или дней, суммы потенциальных штрафов и обеспечить возможность поиска нарушителя по номерным знаком.

"Пока система E-ROAD - только для внутреннего пользования, однако "Укравтодор" работает над дополнительным функционалом для граждан, благодаря которому те смогут участвовать в процессах контроля за ремонтом дорог", - отмечает служба.