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"Укравтодор" презентував систему автоматизованого керування дорогами E-ROAD

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Київ, Четвер 27 травня 2021 09:31
"Укравтодор" презентував систему автоматизованого керування дорогами E-ROAD Фото: "Укравтодор" презентував систему автоматизованого керування дорогами (ukravtodor gov ua)
Автор: РБК-Україна

Державне агентство автомобільних доріг України в рамках реформи системи керування якістю доріг презентувала єдину систему E-ROAD з широким спектром аналітичних інструментів. Вона містить інтерактивну мапу дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників та актуальний хід будівництва.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"Наша мета - забезпечити фундамент для прийняття керівних рішень на основі даних, data-based policies. За планами та стратегіями має стояти наука", - йдеться у повідомленні.

Відтепер E-ROAD буде супроводжувати усі етапи відновлення і утримання автошляхів чи штучних споруд, у тому числі в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво": від планування та розробки проєкту до ремонту чи будівництва.

Вона дозволяє у реальному часі стежити за виконанням робіт на дорогах, забезпечуючи прозорість у взаємодії між обласними відділеннями, підрядними організаціями і "Укравтодором".

&quot;Укравтодор&quot; презентував систему автоматизованого керування дорогами E-ROAD

Серед переваг системи E-ROAD - автоматична пріоритизація проектів, оперативна обробка пропозицій, можливість створення та порівняння “версій” плану фінансування. Система також включає інструмент для контролю за виконанням поточного середнього ремонту, капітального ремонту, будівництва та реконструкції об’єктів.

Система також включає електронний реєстр договорів із веденням виплат, актів у розрізі джерел фінансування, інструмент для контролю за будівництвом майданчиків Системи зважування-у-русі (WIM).

Додатково E-ROAD синхронізують з Системою WIM, аби отримувати інформацію щодо потоку транспортних засобів та здійснених порушень в розрізі годин або днів, суми потенційних штрафів та забезпечити можливість пошуку порушника за номерним знаком.

"Поки що система E-ROAD - лише для внутрішнього користування, однак Укравтодор працює над додатковим функціоналом для громадян, завдяки якому ті зможуть брати участь у процесах контролю за ремонтом доріг”, - зазначає служба.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом програми на цей рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг.

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