ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Укравтодор" предупредил водителей о гололедице на дорогах

Украина, Четверг 10 декабря 2020 10:01
"Укравтодор" предупредил водителей о гололедице на дорогах
Фото: дорога (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В "Укравтодоре" предупреждают водителей о гололеде и гололедице в Ивано-Франковской области. Проезд по основным дорогам в Украине обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 6 часов 10 декабря снег с дождем в Черновицкой, местами гололед в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях, на остальной территории без осадков", - указано в сообщении.

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое, а в Ивано-Франковской области местами гололедица.

На перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - подчеркнули в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали в работе 124 единицы техники и 437 рабочих.

Напомним, в Киеве в четверг, 10 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра. Киевлян призвали быть осторожными в этих погодных условиях.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине в ближайшие три дня значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, мокрый снег и гололед.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Укравтодоргололедицадороги

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь