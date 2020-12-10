"Укравтодор" предупредил водителей о гололедице на дорогах

Фото: дорога (Виталий Носач/РБК-Украина)

В "Укравтодоре" предупреждают водителей о гололеде и гололедице в Ивано-Франковской области. Проезд по основным дорогам в Украине обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 6 часов 10 декабря снег с дождем в Черновицкой, местами гололед в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях, на остальной территории без осадков", - указано в сообщении.

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое, а в Ивано-Франковской области местами гололедица.

На перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - подчеркнули в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения дорожные организации задействовали в работе 124 единицы техники и 437 рабочих.

Напомним, в Киеве в четверг, 10 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра. Киевлян призвали быть осторожными в этих погодных условиях.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине в ближайшие три дня значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, мокрый снег и гололед.