"Укравтодор" отримав держгарантії під кредити майже на 20 млрд гривень

Фото: ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гарантії записали до державного бюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни Бюджетного кодексу України (законопроект №2661) та зміни до закону про державний бюджет України на 2020 рік (законопроект №2660) які Верховна рада ухвалила 16 січня 2020 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зміни до Бюджетного кодексу дозволяють Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодору") здійснювати запозичення під державні гарантії.

Змінами до державного бюджету України передбачено для 19,274 млрд грн для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями "Укравтодору".

"Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 16 січня 2020 року ухвалила закони щодо державних гарантій для Державного агентства автомобільних доріг України.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабінет міністрів додав "Укравтодору" 1,06 млрд грн на ремонт доріг у 2019 році за рахунок економії щодо погашення кредитів. При цьому економія з'явилася через зміцнення курсу гривні.