"Укравтодор" опроверг обвинения о шести подрядчиках

За текущий год отремонтировано рекордное количество дорог, а тендерные процедуры впервые проводятся по правилам ЕС и Всемирного банка. Обвинения бывшего министра финансов Игоря Уманского в коррупции в этой сфере не соответствуют действительности.

Об этом заявляет пресс-служба "Укравтодора".

"Впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материально-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера. Правила, которые стали новыми для украинского рынка - основываются на правилах закупок ЕБРР, Всемирного банка, Евросоюза", - отметили в государственном агентстве.

Методологию закупок для Укравтодора разрабатывала рабочая группа при Министерстве экономического развития, ее поддержали Американская торгово-промышленная палата, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский совет бизнеса, объединяющий 86 бизнес-ассоциаций, и многие другие.

В результате в 2020 году на объектах "Большой стройки" было привлечено более 60 компаний, а контракты стоимостью более 1 млрд гривен по состоянию на ноябрь выполняют 20 компаний. Это абсолютно противоречит словам Уманского о "картеле" на 6 игроков рынка.

"Укравтодор призывает дважды экс-министра финансов проверять цифры и обращаться к первоисточникам", - добавили в "Укравтодоре". Также в государственном агентстве напомнили, что направить 35 млрд грн на дорожное строительство планировали еще с января 2020 года.

"Это было публично представлено - эти средства ожидалось получить от "Нафтогаза" (который их выиграл в Стокгольмском суде). Позже не без участия господина Уманского был использован механизм спецфонда, к которому в том числе попали деньги "Нафтогаза". Позже "Укравтодор" смог получить средства на обновление дорог, как это и планировалось в начале года - и не напрямую от "Нафтогаза", а через механизм спецфонда", - отметили в ведомстве.

Кроме того, "Укравтодор" поддержал инициативу депутатов не перенаправить на дороги средства, которые должны идти на оборудование "Охматдета".

В Укравтодоре подчеркивают, что проводят все торги через открытые процедуры Прозорро и никогда не отказывались от аудита. В частности, в этом году Государственная аудиторская служба Украины проводит рекордное количество проверок закупок Укравтодора - более 260 процедур.

В компании также пригласили Уманского лично проинспектировать 4000 км уже обновленных дорог и пообщаться с людьми, которые годами не видели надлежащей инфраструктуры.

"Социологические исследования подтверждают: почти 80% украинцев поддерживают "Большую стройку", - отметили в "Укравтодоре".

Напомним, согласно результатам социологических замеров КМИС и Рейтинг, подавляющее большинство украинцев поддерживают программу "Большую стройку" и отмечают улучшение качества дорог всех категорий.