"Укравтодор" опроверг обвинения о якобы коррупции на "Большой стройке"

"Реальных фактов коррупции за почти полтора года работы "Укравтодора" так никто и не смог предоставить, кроме отдельных случаев, расследование которых достаточно часто происходило по инициативе руководства "Укравтодора", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что все обвинения в сторону "Укравтодора" и "Большого строительства" строятся исключительно на предположениях, слухах или откровенной лжи.

В частности, они привели слова Шабунина: "20% - коррупционная маржа, например, на ремонте полтавской трассы (оплаченного из Фонда противодействия COVID-19)". Имеется в виду 10-летний долгострой, который был завершен в рамках программы президента в 2020 году - 80-километровый участок дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

По словам учреждения, участок обновлялся в рамках проекта Всемирного банка, и определение подрядчика на открытых торгах происходило по правилам международной организации.

"Методология закупок МФО - это эталонная практика, ведь она ориентирована на предупреждение коррупционных рисков, баланс количественных и качественных критериев отбора, а также на жесткие требования на этапе преквалификации", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Там также рассказали, что в прошлом году "Укравтодор" не прекратил ни одного проекта, что стало залогом более быстрого восстановления экономики, чем это ожидалось.

"В течение 2020 года ни разу не говорилось о том, что не хватает средств на конкретные антиковидные мероприятия. Обращаемся к Виталию Шабунину с требованием или привести реальные факты коррупции, и тогда мы готовы со своей стороны оказать максимальное содействие в расследовании подобных случаев - или извиниться за необоснованные обвинения", - отметил "Укравтодор".

В учреждении также напомнили, что в течение 2020 года было потрачено 82 млрд грн на строительство и ремонт 4056 км дорог и 158 искусственных сооружений.

"Цена объектов по сравнению с 2019 годом, снизилась на 19 % - и на фоне завершенных по всей стране объектов, упреки о "40% откатах" или "20% марже" звучат нелепо", - резюмировал "Укравтодор".