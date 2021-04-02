"Укравтодор" спростував звинувачення про нібито корупцію на "Великому будівництві"

"Реальних фактів корупції за майже півтора року роботи "Укравтодору" так ніхто і не зміг надати - окрім окремих випадків, розслідування яких досить часто відбувалось за ініціативи керівництва "Укравтодору", - йдеться у повідомлені.

У заяві зазначається, що усі закиди у бік "Укравтодору" і "Великого будівництва" будуються виключно на припущеннях, чутках або відвертій брехні.

Зокрема, вони навели слова Шабуніна: "20% - корупційна маржа, наприклад, на ремонті полтавської траси (оплаченого з Фонду протидії COVID-19)". Мається на увазі 10-річний довгобуд, який було завершено в рамках програми президента у 2020 році - 80-кілометрова ділянка дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський.

За словами установи, ділянка оновлювалась у рамках проєкту Світового банку, і визначення підрядника на відкритих торгах відбувалось за правилами міжнародної організації.

"Методологія закупівель МФО - це еталонна практика, адже вона орієнтована на попередження корупційних ризиків, баланс кількісних і якісних критеріїв відбору, а також на жорсткі вимоги на етапі прекваліфікації", - наголосили в "Укравтодорі".

Там також розповіли, що минулого року "Укравтодор" не припинив жодного проєкту, що стало запорукою більш швидкого відновлення економіки, ніж це очікувалося.

"Протягом 2020 року ні разу не йшлось про те, що не вистачає коштів на конкретні антиковідні заходи. Звертаємось до Віталія Шабуніна з вимогою або навести реальні факти корупції, і тоді ми готові зі свого боку максимально сприяти у розслідуванні подібних випадків - або вибачитися за необґрунтовані звинувачення", - зазначив "Укравтодор".

В установі також нагадали, що упродовж 2020 року було витрачено 82 млрд грн на будівництво та ремонт 4056 км доріг і 158 штучних споруд.

"Ціна об’єктів, у порівнянні з 2019 роком, знизилась на 19 % - і на фоні завершених по всій країні об’єктів, закиди про "40% відкати" чи "20% маржу" звучать безглуздо", - резюмував "Укравтодор".