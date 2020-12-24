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"Укравтодор" обещает к 30-летию Украины открыть движение по магистрали М-30

Киев, Четверг 24 декабря 2020 18:46
"Укравтодор" обещает к 30-летию Украины открыть движение по магистрали М-30
Фото: во время открытия движения на балочном мосту в Запорожье (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

"Укравтодор" намерен соединить Львовскую и Луганскую области единой магистралью. Новый маршрут М-30 Стрый - Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Общая длина трассы составит 1392,3 км.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

План новой магистрали в четверг осмотрел президент Владимир Зеленский во время открытия движения на балочном мосту в Запорожье.

"Мы хотим соединить Западную и Восточную Украину трассой М-30. Название будет к 30-летию независимости Украины. Часть будущей трассы была восстановлена в этом году. Часть будет восстановлена в следующем году. Это будет самая длинная трасса страны. Несмотря на то, что отдельная часть находится сейчас на временно оккупированной территории. Почти 1400 км. Сейчас сама трасса у нас 900 км", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

&quot;Укравтодор&quot; обещает к 30-летию Украины открыть движение по магистрали М-30

"Мы планируем завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. За первый год "Большого строительства" обновили более 200 км дороги М-12, в следующем основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является худшей международной дорогой Украины. Сейчас любой навигатор строит маршрут с запада на восток через трассу М-06 и М-03, с появлением М-30 - мы ожидаем увеличения трафика на этом направлении как минимум на 1,5 раза", - добавил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По данным "Укравтодора", на сегодняшний день восстановлено более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 отремонтируют еще 750 км. В 2020 на автодороге М-12 дорожники работают в 5 областях на 246,1 км дороги и 5 искусственных сооружениях.

В частности, в Ивано-Франковской области будет обновлено 10 км, во Львовской - капитально отремонтировано 44 км, в Хмельницкой обновят 96 км дороги, 2 путепровода и объездную г. Хмельницкий. На Виннитчине обновят 25,6 км автодорог, путепровод и мост, в Черкасской области - 10,8 км, в Кировоградской - 36 км, включая объездную г. Кропивницкий. На трассе Знаменка - Луганск - Изварино ремонтируют 120 км в Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что успех "Большой стройки" в 2020 году позволил "Укравтодору" расширить горизонт планирования и подготовить программу мегапроектов до 2025 года.

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