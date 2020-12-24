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"Укравтодор" обіцяє до 30-річчя України відкрити рух по магістралі М-30

Київ, Четвер 24 грудня 2020 18:46
"Укравтодор" обіцяє до 30-річчя України відкрити рух по магістралі М-30
Фото: під час відкриття руху на балочному мосту в Запоріжжі (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

"Укравтодор" має намір з'єднати Львівську та Рівненську області єдиною магістраллю. Новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Загальна довжина траси складе 1392,3 км.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

План нової магістралі в четвер оглянув президент Володимир Зеленський під час відкриття руху на балочному мосту в Запоріжжі.

"Ми хочемо поєднати Західну і Східну Україну трасою М-30. Назва буде до 30-річчя незалежності України. Частина майбутньої траси була відновлена в цьому році. Частина буде відновлена в наступному році. Це буде найдовша траса країни. Попри те, що окрема частина знаходиться зараз на тимчасово окупованій території. Майже 1400 км. Зараз сама траса у нас 900 км", - зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

&quot;Укравтодор&quot; обіцяє до 30-річчя України відкрити рух по магістралі М-30

"Ми плануємо завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік "Великого будівництва" оновили понад 200 км дороги М-12, в наступному основні роботи будуть зосереджені на М-04, яка зараз є найгіршою міжнародною дорогою України. Зараз будь-який навігатор будує маршрут з заходу на схід через трасу М-06 і М-03, з появою М-30 - ми очікуємо збільшення трафіку на цьому напрямку як мінімум на 1,5 рази", - додав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За даними "Укравтодору", сьогодні відновлено понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 відремонтують ще 750 км. У 2020 на автодорозі М-12 дорожники працюють у 5 областях на 246,1 км дороги і 5 штучних спорудах.

Зокрема, в Івано-Франківській області буде оновлено 10 км, у Львівській - капітально відремонтовано 44 км, у Хмельницькій оновлять 96 км дороги, 2 шляхопроводи і об'їзну м. Хмельницький. На Вінниччині оновлять 25,6 км автодоріг, шляхопровід і міст, у Черкаській області - 10,8 км, Кіровоградській - 36 км, включаючи об'їзну м. Кропивницький. На трасі Знам'янка - Луганськ - Ізварине ремонтують 120 км в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що успіх "Великого будівництва" у 2020 році дозволив "Укравтодору" розширити горизонт планування і підготувати програму мегапроектів до 2025 року.

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