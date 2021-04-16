"Укравтодор" начал строить три развязки на трассах под Киевом

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, изначально планировалось построить пять таких развязок, однако власти Киева своевременно не выделили землю под их строительство в районе Белогородки и Чаек.

"Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения", - сказал Кубраков.

На безопасность движения и разгрузку транспортных потоков в конечном итоге повлияет Киевская обходная дорога, строительство которой должно начаться уже летом, сообщил глава "Укравтодора".

Пока же известно, что работы по строительству развязок уже начались в районе Стоянки на трассе М-06 Киев - Чоп и села Чабаны на трассе М-05 Киев - Одесса.

По данным "Укравтодора", третью развязку построят на трассе M-05 возле Виты-Почтовой. К активной фазе реализации проекта подрядчик, компания Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанская Республика), должен перейти уже во второй половине апреля.

Известно, что технический надзор за реализацией проекта осуществляет компания Kocks Consult GmbH (Германия).

Реализация всего проекта осуществляется в рамках программы "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву". Она финансируется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Работы планируется завершить в течение двух лет.