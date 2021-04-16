"Укравтодор" почав будувати три розв'язки на трасах під Києвом

За словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, спочатку планувалося побудувати п'ять таких розв'язок, проте влада Києва своєчасно не виділила землю під їх будівництво в районі Білогородки і Чайок.

"Хаотична забудова Києва і його передмість, відсутність в столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації. Спорудження розв'язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху", - сказав Кубраков.

На безпеку руху і розвантаження транспортних потоків у підсумку вплине Київська обхідна дорога, будівництво якої має розпочатися вже влітку, заявив голова "Укравтодору".

Поки ж відомо, що роботи з будівництва розв'язок вже почалися у районі Стоянки на трасі М-06 Київ - Чоп і села Чабани на трасі М-05 Київ - Одеса.

За даними "Укравтодору", третю розв'язку побудують на трасі M-05 біля Віти-Поштової. До активної фази реалізації проєкту підрядник, компанія Euro-Asian Construction Corporation Evrascon (Азербайджанська Республіка), повинен перейти вже у другій половині квітня.

Відомо, що технічний нагляд за реалізацією проекту здійснює компанія Kocks Consult GmbH (Німеччина).

Реалізація всього проекту здійснюється у рамках програми "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м Києва". Вона фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Роботи планується завершити протягом двох років.