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Украв бензину на 2 млн. У Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС

Фото: у Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Суд заарештував майно полковника рятувальної служби у Запоріжжі. Він наживався на війні та крав бензин, який виділявся для ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, полковника, який був начальником аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Запорізькій області, та його спільники розкрадали пальне, яке виділялося для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей.

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків становить понад 2,3 млн гривень. Крім того, чиновник використовував співробітників ДСНС для перевезення вкраденого пального. 

Суд заарештував земельну ділянку площею 1,9 гектара, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки.

Правоохоронці вилучили автівки Mercedes-Benz Actros та DAF CF, а суд наклав арешт ще й на 5,5 млн гривень.

Також арештовано та передано в управління АРМА 1 млн гривень підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне.

 

Фото: у Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно олігарху Ігорю Коломойському вручили нову підозру у справі про розкрадання 9,2 млрд гривень "ПриватБанку".

Також СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він "влив" мільярди в оборонні заводи Росії.

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