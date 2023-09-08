Украл бензина на 2 млн. В Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС

По данным следствия, полковник, бывший начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Запорожской области, и его сообщники разворовывали топливо, которое выделялось для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.

Кража топлива была настолько масштабной, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного поместья. Сумма ущерба составляет более 2,3 млн гривен. Кроме того, чиновник использовал сотрудников ГСЧС для перевозки украденного топлива.

Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Правоохранители изъяли автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF, а суд арестовал еще и 5,5 млн гривен.

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн гривен подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.

Фото: в Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС (dbr.gov.ua)

Напомним, недавно олигарху Игорю Коломойскому вручили новое подозрение по делу о хищении 9,2 млрд гривен "ПриватБанка".

Также СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он "влил" миллиарды в оборонные заводы России.

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