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Украина впервые получила партию нефти из США

Новости » Энергетика    06.07.2019 - 20:50
Украина впервые получила партию нефти из США
Фото: танкер Wisdom Venture в Одесском морском порту (port.odessa.ua)

Танкер доставил 75 тыс. тонн нефти

В Одессу в субботу, 6 июня, было доставлено впервые в истории Украины партию нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию Одесского морского порта.

Сообщается, что в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта было поставлено танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, что доставил из США 75 тыс. тонн нефти. Партия нефти была закуплена ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Начальник Одесского порта Игорь Ткачук заявил, что их предприятие имеет большой опыт работы с нефтепродуктами. Он рассказал, что в свое время через порт транзитом проходила в больших объемах нефть для Мозырского НПЗ в Беларуси.

"Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой крупный универсальный терминал, пропускной способностью до 25 млн. тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - заявил Ткачук.

Также в администрации Одесского морского порта заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ОПЕК утвердила продление нефтяной сделки на девять месяцев. Отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания мониторингового комитета стран-членов.

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