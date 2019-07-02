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ОПЕК утвердила продление нефтяной сделки на девять месяцев

Новости » Энергетика    02.07.2019 - 02:41
ОПЕК утвердила продление нефтяной сделки на девять месяцев
Фото: добыча нефти (wikipedia.org)

Сокращение добычи нефти согласовали до 2020 года

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на девять месяцев - до 2020 года. Об этом сообщает агентство Shana.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания мониторингового комитета стран-членов.

Ранее сообщалось, что министерский мониторинговый комитет группы ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев с прежними квотами. Предложение о продлении сделки на 9 месяцев поддержали все участники. При этом других, отличных от 6 и 9 месяцев, вариантов продления соглашения не обсуждалось.

Как известно, ОПЕК, Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК+, встречаются в понедельник и вторник, чтобы обсудить сокращение добычи. Группа сокращает добычу нефти с 2017 года, чтобы предотвратить падение цен.

Отметим, мировые цены на нефть в июне медленно снижались из-за опасений участников рынка замедления мировой экономики и, соответственно, и спроса на нефть.

РБК-Украина писало, что добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн баррелей в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет.

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