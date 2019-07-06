Україна вперше отримала партію нафти з США

Фото: танкер Wisdom Venture в Одеському морському порту (port.odessa.ua)

Танкер доставив 75 тис. тонн нафти

До Одеси в суботу, 6 червня, було доставлено вперше в історії України партію нафти зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію Одеського морського порту.

Повідомляється, що в 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, що доставив з США 75 тис. тонн нафти. Партія нафти була закуплена ПАТ "Укртантнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

Начальник Одеського порту Ігор Ткачук заявив, що їх підприємство має великий досвід роботи з нафтопродуктами. Він розповів, що у свій час через порт транзитом проходила у великих обсягах нафта для Мозирського НПЗ в Білорусі.

"Новому грузопотоку з США також буде надано якісний сервіс по перевалці. Нафторайон порту являє собою великий універсальний термінал пропускною здатністю до 25 млн. тонн на рік і оснащений обладнанням для роботи практично з усіма видами нафтоналивних вантажів", - заявив Ткачук.

Також в адміністрації Одеського морського порту заявили, що наступний танкер з нафтою може прибути до Одеси вже в серпні цього року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ОПЕК затвердила продовження нафтової угоди на дев'ять місяців. Зазначається, що таке рішення було прийнято за підсумками засідання моніторингового комітету країн-членів.