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Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда

Автор: Наталья Скороход

"Укрализниця" сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Пока что не отменили ни одного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзалызныци.

Укрзализныця сообщает, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.

"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.

Напомним, что в некоторых городах уже объявлена эвакуация населения. Ее объявили для жителей Луганской области.

Также сообщалось, что эвакуация объявлена в Черкасской области.

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Укрзализныця