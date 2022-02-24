Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда

Укрзализныця сообщает, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.

"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.