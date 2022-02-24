Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги

Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Разом з тим поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення і зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці і прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

"Зберігаємо спокій і продовжуємо рух", - зазначили в компанії.