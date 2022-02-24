ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 07:55
Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда Фото: Укрализныця не будет отменять поезда по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

"Укрализниця" сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Пока что не отменили ни одного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзалызныци.

Укрзализныця сообщает, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.

"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.

Напомним, что в некоторых городах уже объявлена эвакуация населения. Ее объявили для жителей Луганской области.

Также сообщалось, что эвакуация объявлена в Черкасской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина