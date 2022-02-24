Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
"Укрализниця" сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Пока что не отменили ни одного поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзалызныци.
Укрзализныця сообщает, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.
Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.
"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.
Напомним, что в некоторых городах уже объявлена эвакуация населения. Ее объявили для жителей Луганской области.
Также сообщалось, что эвакуация объявлена в Черкасской области.