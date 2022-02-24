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Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 07:55
Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги Фото: Укралізниця не скасовуватиме потяги по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

"Укралізниця" повідомила, як курсуватимуть потяги по Україні. Поки що не скасували жодного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укрзалызныци.

Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Разом з тим поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення і зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці і прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

"Зберігаємо спокій і продовжуємо рух", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, що в деяких містах вже оголошена евакуація населення. Її оголосили для жителів Луганської області.

Також повідомлялося, що Евакуація оголошена в Черкаській області.

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Укрзалізниця
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