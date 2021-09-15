Украли десятки миллионов гривен. СБУ разоблачила мошеннические колл-центры

Установлено, что злоумышленники использовали звонки операторов, чтобы узнать у людей информацию об их банковских счетах, а затем снимали деньги и часть из них переправляли местном "криминальному авторитету".

Так, в "схему" было привлечено почти 70 человек, мошенники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам, выдавая себя за сотрудников этих же банков.

Таким образом, путем "телефонного опроса" злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их средства.

Правоохранители сейчас устанавливают точную сумму "доходов" дельцов, однако предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Указано, что часть этих денег шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - "Льоры Сумского".

Известно, что он сбежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ разоблачила мошеннические колл-центры (ssu.gov.ua)