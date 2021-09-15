Вкрали десятки мільйонів гривень. СБУ викрила шахрайські кол-центри

Встановлено, що зловмисники використовували дзвінки операторів, щоб вивідати у людей інформацію про їхні банківські рахунки, а потім знімали гроші та частину з них переправляли місцевому "кримінальному авторитету".

Так, до "схеми" було залучено майже 70 осіб, шахраї придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам, видаючи себе за співробітників цих же банків.

Таким чином, шляхом "телефонного опитування" зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти.

Правоохоронці наразі встановлюють точну суму "доходів" ділків, однак попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

Вказано, що частина цих грошей йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - "Льори Сумського".

Відомо, що він втік з України та переховується від правоохоронців за кордоном.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ викрила шахрайські кол-центри (ssu.gov.ua)