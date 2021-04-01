Украли более 700 тысяч гектаров: СБУ вскрыла схему расхищения земли в Украине

Отмечается, что сотрудники департамента кибербезопасности СБУ задокументировали незаконный вывод чиновниками Госгеокадастра через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В том числе свыше 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раза по одному целевому назначению на одного человека.

Фото: обыски в Госгеокадастре (ssu.gov.ua)

По данным спецслужбы, незаконная схема расхищения земли действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. В ходе масштабных обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъята документация, электронные носители информации, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности. Оперативные мероприятия проводились совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований (ГБР) по Киеву под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление должностным лицом своими должностными полномочиями). Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.