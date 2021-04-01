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Вкрали понад 700 тисяч гектарів: СБУ викрила схему розкрадання землі в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 19:52
Вкрали понад 700 тисяч гектарів: СБУ викрила схему розкрадання землі в Україні Фото: співробітник Служби безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Оперативники Служби безпеки України викрили схему розкрадання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В махінаціях брали участь посадові особи регіональних і центрального управління Держгеокадастру.

Про це повідомили в пресс-службі СБУ.

Наголошується, що співробітники департаменту кібербезпеки СБУ задокументували незаконний висновок чиновниками Держгеокадастру через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. У тому числі понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше рази за одним цільовим призначенням на одну людину.

Фото: обшуки в Госгеокадастре (ssu.gov.ua)

За даними спецслужби, незаконна схема розкрадання землі діяла в 22 територіальних підрозділах Держгеокадастра. В ході масштабних обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено документацію, електронні носії інформації, комп'ютери та інші докази протиправної діяльності. Оперативні заходи проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань (ДБР) по Києву під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України - 362 (викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем), 364 (зловживання посадовою особою своїми посадовими повноваженнями). Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, оперативники СБУ запідозрили медиків міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги Запоріжжя у хабарництві. За версією слідства, медпрацівники вимагали хабарі за проведення нейрохірургічних операцій інвалідам першої та другої груп.

Відзначимо, в січні в Житомирській області затримали чиновника ОДА за вимагання "відкату" від керівництва місцевої COVID-лікарні за виділення субвенції.

А в Київській області правоохоронці затримали на великому хабарі головного податкового інспектора.

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