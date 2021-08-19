ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украли 18 млн гривен с банковских счетов. В СИЗО заключенные наладили мошенническую схему

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 19 августа 2021 11:50
Украли 18 млн гривен с банковских счетов. В СИЗО заключенные наладили мошенническую схему Фото: в СИЗО заключенные наладили мошенническую схему (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области киберполицейские разоблачили схему присвоения денег с банковских счетов заключенными СИЗО. Им удалось украсть 18 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента киберполиции.

По информации правоохранителей, жертвами злоумышленников стали граждане Украины и иностранцы.

Указано, что схему организовал 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. Он привлек также своих сокамерников, которые занимались поиском потенциальных потерпевших.

Так, используя фейкову страницу доставки онлайн-магазина, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и в дальнейшем присваивали деньги.

А другие члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета.

Установлено, что злоумышленники использовали схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Правоохранители провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов, где изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Известно, что участники группировки задержаны в порядке ст. 208 УК.

Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
СИЗО Киберполиция Банковская система
NEWS
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину