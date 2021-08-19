Вкрали 18 млн гривень из банківських рахунків. У СІЗО в’язні влаштували шахрайську схему
У Харківській області кіберполіцейські викрили схему привласнення грошей з банківських рахунків в'язнями СІЗО. Їм вдалося вкрасти 18 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту кіберполіції.
За інформацією правоохоронців, жертвами зловмисників стали громадяни України та іноземці.
Вказано, що схему організував 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Він залучив також своїх співкамерників, які займалися пошуком потенційних потерпілих.
Так, використовуючи фейкову сторінку доставки онлайн-магазину, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші.
А інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.
Встановлено, що зловмисники використовували схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
Правоохоронці провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів, де вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Відомо, що учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 ККУ.
Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.