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Украл почти 2 млрд гривен: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Энергодара

Фото: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупированного Энергодара (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупантов в Энергодаре Запорожской области, который приказал вывезти почти 140 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновник работал над установлением оккупационного режима, издавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.

В настоящее время СБУ расследует несколько фактов присвоения имущества украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара на более 1,89 млрд грн.

Установлено, что гауляйтер принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского горсовета.

Затем также утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России. Псевдочиновнику предьявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее мы писали, что оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре Запорожской области перед стартом нового учебного года.

Напомним, вечером 28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек. В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.

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ЭнергодарЗапорожская областьСлужба безопасности Украины