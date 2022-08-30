Украл почти 2 млрд гривен: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Энергодара

Чиновник работал над установлением оккупационного режима, издавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.

В настоящее время СБУ расследует несколько фактов присвоения имущества украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара на более 1,89 млрд грн.

Установлено, что гауляйтер принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского горсовета.

Затем также утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России. Псевдочиновнику предьявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.