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Россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре, - мэр

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Энергодар, Понедельник 29 августа 2022 21:48
Россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре, - мэр Фото: мэр Энергодара Дмитрий Орлов (facebook com DmitroOrlovOfficial)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре (Запорожская область) перед стартом нового учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.

По его словам, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В частности, перед началом нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.

"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов. Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - отметил Орлов.

Напомним, накануне вечером российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.

В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.

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