Россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре, - мэр
Российские оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре (Запорожская область) перед стартом нового учебного года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.
По его словам, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В частности, перед началом нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.
"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов. Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - отметил Орлов.
Напомним, накануне вечером российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.
В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.