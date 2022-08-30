Украл почти 2 млрд гривен: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Энергодара
СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупантов в Энергодаре Запорожской области, который приказал вывезти почти 140 тысяч тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Чиновник работал над установлением оккупационного режима, издавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.
В настоящее время СБУ расследует несколько фактов присвоения имущества украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара на более 1,89 млрд грн.
Установлено, что гауляйтер принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского горсовета.
Затем также утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России. Псевдочиновнику предьявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, что оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре Запорожской области перед стартом нового учебного года.
Напомним, вечером 28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек. В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.
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