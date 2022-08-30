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Вкрав майже 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Енергодара

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Енергодар, Вівторок 30 серпня 2022 12:49
Вкрав майже 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Енергодара Фото: СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупованого Енергодара (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі Запорізької області, який наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чиновник працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

В цей час СБУ розслідує кілька фактів привласнення майна українських сільгоспвиробників Кам'янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Встановлено, що гауляйтер прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міськради.

Потім також затвердив структуру так званої "адміністрації Енергодара", до складу якої "ввів" представників незаконних військових формувань і військовослужбовців з Росії. Псевдочиновнику пред'явлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Раніше ми писали, що окупанти викрали кількох педагогів в Енергодарі Запорізької області перед стартом нового навчального року.

Нагадаємо, увечері 28 серпня російські війська обстріляли житлові квартали Енергодара. В результаті було поранено 10 осіб. В офісі президента це назвали організованою кривавою виставою.

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