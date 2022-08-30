Вкрав майже 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Енергодара

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі Запорізької області, який наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чиновник працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

В цей час СБУ розслідує кілька фактів привласнення майна українських сільгоспвиробників Кам'янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Встановлено, що гауляйтер прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міськради.

Потім також затвердив структуру так званої "адміністрації Енергодара", до складу якої "ввів" представників незаконних військових формувань і військовослужбовців з Росії. Псевдочиновнику пред'явлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.