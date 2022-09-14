З України по "зерновому коридору" вирушив черговий караван із зерном

У середу вранці, 14 вересня, з українських портів вийшов черговий караван із зерном, який відправився по "зерновому коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

"У рамках поточного відвантаження зерна сьогодні вранці з українських портів вийшло ще п'ять суден", - йдеться в повідомленні.

Оновлено (11: 11)

У Міністерстві інфраструктури України підтвердили, що сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" вийшли п'ять суховантажів. На їх борту знаходяться 153 тисяч тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.

При цьому у відомстві додали, що за 1,5 місяця роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

"Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Нагадаємо, 11 вересня з одеських портів не зміг вийти караван суховантажів з українською агропромисловою продукцією через негоду.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про"зерновий Коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Додамо, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 млн тонн зерна та інших продуктів харчування.

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